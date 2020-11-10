Девочка из Великобритании Нанди Бушелл со своими барабанными каверами на популярные рок-хиты стала настоящей сенсацией социальных сетей в 2020 году.

Видео на YouTube-канале юной барабанщицы набирают миллионы просмотров. Игрой девочки увлекаются Ленни Кравиц и Фли. Том Морелло, гитарист Rage Against The Machine, подарил звезде YouTube легендарную гитару – Fender Stratocaster со своим автографом. Но заветной мечтой Нанди было сыграть с Дейвом Гролом – барабанщиком гранж-группы Nirvana, вокалистом, ритм-гитаристом и основателем группы Foo Fighters. И благодаря The New York Times эта встреча таки состоится.

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В августе 2020 года Нанди записала кавер на песню Foo Fighters "Everlong", для исполнения которого ей понадобилось всего три дня, и в шутку вызвала Дэйва Грола принять участие в битве на барабанах. Нанди признается, что она фанатка Грола, потому что "он очень старательно лупит по установке", и это ей ужасно нравится.

Моя мечта – однажды поджеймить вместе с Дэйвом Гролом, Тейлором Хоукинсом и всеми Foo Fighters! Мистер Грол, я бы хотела сразиться в барабанном батле с вами! Обожаю песню "Everlong", ее непросто играть, потому что она очень быстрая. Но это очень ВЕСЕЛО!

– написала Нанди в своем twitter.

My dream is to one day jam with Dave Grohl, @taylorhawkins and all the @foofighters! Mr Grohl I would love to have a drum battle with you! I LOVE Everlong it’s really hard to play as it’s so fast but so much FUN! #foofighters pic.twitter.com/Pmdhvl57uu — Nandi Bushell (@Nandi_Bushell) August 17, 2020

Дэйв Грол не замедлил с ответом на вызов девочки. Так завязался настоящий поединок между известным музыкантом и юной барабанщицей. Потом появился совместный кавер Грола и Бушелл на "Dead End Friends" группы Them Crooked Vultures. Но и это не все: Дэйв – папа трех дочерей, и именно они помогли ему исполнить песню, которую тот посвятил Нанди.



Дэйв Грол и Нанди Бушелл / Фото New York Times

После ряда музыкальных баттлов и вызовов, которые Нанди и Грол бросали друг другу, им удалось встретиться и поговорить в режиме реального времени. Эта беседа была организована The New York Times, а запись видеозвонка Нанди разместила на своем канале в YouTube.

Во время этого разговора Грол предложил записать вместе с Нанди песню, которую они будут исполнять вместе на концертах Foo Fighters. Конечно, от такого предложения Нанди не могла отказаться.

Но это исполнение должно быть в конце выступления, потому что ты собираешься украсть шоу,

– в шутку сказал Грол.

После разговора Нанди призналась, что эта встреча была одним из лучших впечатлений в ее жизни. Она не верит в свое счастье. И с нетерпением ждет, как мистер Грол ответит на ее последнее видео поединка, ведь эта эпическая битва не завершена и следующий ход за ним.

Смотрите кавер на песню "In Bloom" легендарной группы Nirvana в исполнении Нанди Бушелл:



