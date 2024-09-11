Мигранты, поедание собак и война: соцсети взорвались мемами после дебатов Харрис и Трампа

В США в ночь на 11 сентября состоялись долгожданные дебаты кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа. Их речи быстро разобрали на цитаты и уже создали множество мемов.

Самые смешные моменты, а также мемы по теме дебатов – читайте в материале Развлечения 24.

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Прежде всего сеть разорвало выражение лица Камалы Харрис во время выступления Трампа. Многие говорят, что это может стать новым мемом для случаев, когда кто-то врет или говорит что-то сумасшедшее.

Интересно, что таким было лицо кандидата в президенты США, когда Трамп на всю страну заявил, что "гаитянские иммигранты в штате Огайо едят собак и кошек".



Каким было выражение лица Камалы Харрис / Скриншот с дебатов

Именно это выражение сразу же породило немало мемов.

Общее впечатление от дебатов:



Реакция на дебаты / Скриншот из Х (твитера)

Реакция на дебаты американцев / Фото brutamerica

Ну и, конечно же, куда без этого.

Иллюстрация ситуации: как Трамп планирует закончить войну в Украине.