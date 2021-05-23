Чтобы быть похожим на куклу Кена: мужчина потратил 14 тысяч долларов на пластику лица

Мужчина из Великобритании хочет выглядеть как кукла Кен. Поэтому не колеблясь он начал серию пластических трансформаций.

Джимми Физерстоун – 22-летний парень из Халла, Великобритания. Он уже потратил тысячи долларов на пластические операции и не собирается на этом останавливаться. Ведь его цель быть реальной копией куклы Кена – мужского аналога Барби.

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Парень бросил учебу в 16 лет и начал работать, чтобы заработать деньги на косметические процедуры. Сейчас он работает в магазине приятеля, занимаясь рекламой. Джимми

ведет роскошный образ жизни, он любит "яркую одежду", обеды с шампанским и частые поездки на вертолете.

Джимми заплатил более 14 тысяч долларов за наполнители для губ и щек, ботокс и виниры. Все эти процедуры ему сделали в течение последних 12 месяцев. Далее в планах мужчины поработать над носом.

Я всегда был тем, кто хотел выделиться из толпы. Если бы мне пришлось описать, как я хочу выглядеть, это была бы кукла Кен. Я хочу выглядеть более пластично – это эстетика, которая мне нравится,

– говорит Джимми.



Мужчина потратил 14 тысяч долларов, чтобы быть похожим на куклу Кена / Фото New York Post

Несмотря на то, что Джимми получил много критики в сети за его любовь к косметической хирургии, он отметил, что будет продолжать идти к своей конечной цели.

За последние 12 месяцев мне сделали много процедур, но это только начало. Меня не волнует, что люди думают или говорят. Я делаю то, что мне нравится,

– сказал парень.

Джимми хочет быть похожим на куклу Кена / Фото New York Post