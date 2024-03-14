"Я, "Победа" и Берлин" наконец-то на больших экранах: что посмотреть в кино на выходных

Эта неделя обещает быть насыщенной на киноновинки. В прокат выйдут несколько долгожданных премьер, в том числе и фильм "Я, "Победа" и Берлин".

Если вы до сих пор не знаете, чем заняться на выходных, читайте материал 24 Канала.

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"Я, "Победа" и Берлин"

Жанры: комедия, приключения, роуд-муви

Безумные 90-е. За три дня до запланированного концерта начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готов обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы - успеть на выступление. Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Однако доподлинно известно одно: событие поможет героям найти истинное предназначение.

Трейлер фильма "Я, "Победа" и Берлин": смотрите видео

"Воображаемый друг"

Жанр: ужасы

Джессика (ДеВанда Уайз) вместе с семьей возвращается в дом своего детства. Стены, что дарили когда-то ей счастье, должны стать новым уютным домом для нее и ее детей. Самая младшая девочка Элис, дочь ее мужа, нашла старого медвежонка Чонки, который когда-то принадлежал Джессике. Очень быстро плюшевая игрушка стала лучшим другом ребенка. Выдумки девочки, которые сначала казались Джессике милыми, приобретают все более угрожающие черты. Женщина даже обращается к специалистам, чтобы разобраться в странном поведении ребенка. Однако все оказываются бессильными перед сущностью, которая скрывается в игрушке.

Трейлер фильма "Воображаемый друг": смотрите видео

"Заклятие. Царство тьмы"

Жанр: ужасы

Подруга Сэм начинает очень странно себя вести. Она говорит, что ее преследует какое-то потустороннее существо. После ее исчезновения Сэм выясняет, что это существо, которое обретает силы, питаясь чужими образами. Теперь, чтобы заклятие не упало на нее саму, Сэм нужно выяснить, что мучило ее подругу.

Трейлер фильма "Заклятие. Царство тьмы": смотрите видео

"Заложники острова"

Жанры: триллер, драма

Бен и Лора, которые встречаются уже пять лет, решили совершить кругосветное путешествие на яхте. Направляясь в Южную Америку, они решили остановиться на необитаемом острове у берегов Антарктиды. Но прямо во время экспедиции начинается шторм, и лодка исчезает. Теперь они отрезаны от мира, зима приближается, и паре придется бороться за свое выживание и любовь.

Трейлер фильма "Заложники острова": смотрите видео

"Я – капитан"

Жанры: приключения, драма, сага

Сага о двух подростках, которые мечтают стать звездами рэпа в Европе и попасть на MTV. Собрав необходимую сумму денег, они убегают из дома и отправляются в далекое и опасное путешествие. Это путешествие срывает розовые очки и показывает ребятам мир таким, каким он есть: грязный, жестокий, злой и несправедливый. И чтобы выжить и изменить что-то к лучшему, нужно не закрывать глаза, а действовать!

Трейлер фильма "Я – капитан": смотрите видео