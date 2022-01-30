Что делали бы герои классических картин, если бы жили в современном Киеве: интересные коллажи

За несколько сотен лет жизнь людей изменилась практически в корне. В особенности это можно заметить, взглянув на классические картины.

Именно поэтому украинский фотограф и цифровой художник Алексей Кондаков решил представить, что было бы, если бы герои этих картин жили бы в наше время. Он сделал серию интересных фотоколлажей, в которых переместил этих людей в современные реалии – привычные для нас, но такие непонятные для них квартиры, транспорт и улицы. Это сочетание двух миров оказалось очень увлекательным, поэтому Развлечения 24 подготовили подборку работ художника.

Это интересно Ариэль, Жасмин и Питер Пен: как персонажи мультфильмов выглядели бы в реальной жизни

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