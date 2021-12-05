Четвероногий водитель: медведь умело открывает две двери автомобиля одновременно

Удивленный свидетель записал видео в Теннесси, США. В нем дикое животное легко открыло дверь припаркованного минивэна.

Закрытые двери автомобиля не стали проблемой для этого черного медведя в Гатлинбурге. Но это животное не из тех, кто сдается.

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В ролике видно, как медведь продолжает дергать, пока не открылись не только боковые двери, но и водительские. Открыв дверь и встав на задние лапы, животное запрыгнуло на водительское место. После быстрого обыска фургона медведь выскочил через заднюю дверь.