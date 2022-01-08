В честь актера Леонардо Ди Каприо назвали новый вид деревьев

В Камеруне недавно обнаружили новый вид деревьев. Дерево, которое растет исключительно в западной части Центральной Африки назвали в честь известного актера Леонардо Ди Каприо.

Uvariopsis dicaprio – название, которое официально получило дерево. Таким образом ученые почтили знаменитость, ведь всем известна его помощь в остановке вырубки лесов Центральной Африки.

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Новый вид дерева был найден на небольшом участке девственного леса Камеруна. Ученые из Королевского ботанического сада Кью отметили, что этот вид деревьев находится на грани исчезновения.

Новый вид деревьев, находящихся под угрозой исчезновения, найденный в лесу Эбо, Увариопсис Ди Каприо, был назван в честь Леонардо Ди Каприо, чьи усилия помогли предотвратить вырубку леса в этом районе в прошлом году. Спасибо тебе, Лео, за твою помощь в спасении этой важной экосистемы.