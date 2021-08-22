В Черногории начались соревнования по лени: что получит победитель

Вот уже 10 лет в Черногории традиционно проводят соревнования по лени, и 20 августа начались очередные. В них принимают участие 8 конкурсантов, которые отдыхают и соревнуются за денежный приз.

Условия конкурса

По условиям соревнований, участники могут спать, есть, пить, читать книги и общаться с другими, не покидая своего места. Но каждые 8 часом им разрешено вставать, чтобы сходить в уборную. Это правило добавили в этом году.

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Победителем станет тот, кто сможет пролежать в таком режиме дольше остальных. Он и получит денежный приз – 300 евро (9350 гривен). По словам организаторов, так участники могут заработать деньги самым простым в мире способом.



Главное на конкурсе – не вставать с места / Фото RTCG

История соревнований по лени

Организатор конкурса Мичо Благоевич рассказал, что идея проведения соревнований возникла десять лет назад из-за стереотипа о том, что большинство черногорцев – ленивые люди. Он захотел разрушить его и показать, что зарабатывать деньги могут даже те, кто просто лежит несколько дней подряд.

Однако люди решают принять участие в таких нестандартных соревнованиях не только из-за денежного вознаграждение. Они приходят за отдыхом и общением. Ведь здесь можно не спеша насладиться живописной природой, увлекательной книгой и интересной беседой. А можно и просто поспать вволю, чтобы отдохнуть от быстрого ритма жизни.

Я пришел сюда ради общения, и мне нравится проводить время на природе. Конечно, приз немалый, и я здесь, потому что рассчитываю на победу. Но если этого не произойдет – я уже познакомился с новыми людьми и получил новый опыт,

– рассказал участник соревнований по лени Марко.

Действующий рекорд этого конкурса – 52 часа. Его установили еще тогда, когда не было перерыва на туалет, поэтому в этом году можно ожидать нового рекорда.

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