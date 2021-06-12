Бэтмен, Росомаха, Скуби-Ду: британец одевается в забавные костюмы для рабочих звонков в Zoom

В мае 2020 года Николас Джеметта из Хитчина, что в Великобритании, придумал для себя интересный карантинный челлендж под названием "Маскарадный костюм на работу". По его условиям мужчина в течение года появлялся на видеоконференциях с коллегами и друзьями в различных образах. Вчера, 11 июня, он надел уже 100-й костюм.

Впервые он появился на рабочей Zoom-встречи в костюме после того, как увидел в интернете тренера Джо Уикса, который также проводил онлайн-тренировки в интересных образах. Он сделал это ради развлечения, чтобы развеселить себя и коллег.

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Такое необычная появление Николаса получило положительную реакцию. "Все смеялись и спрашивали, что происходит. Это улучшало людям настроение в трудное время, когда все боролись с пандемией", – поделился Николас Джеметта.



Несколько образов Николаса / Фото с инстаграма nicholasjemetta

Тогда мужчина понял, что это гораздо больше и важнее чем обычная шутка или способ развлечься. Он решил превратить это в проект в поддержку ментального здоровья и параллельно запустил сбор средств для организаций, оказывающих психологическую помощь. У него появилась цель – собрать 10 тысяч фунтов стерлингов (382,5 тысячи гривен) и надеть 100 костюмов за год.

Мужчина очень креативно подошел к этой задаче – детально подбирал образы, устанавливал тематические фоны во время конференций в Zoom, а иногда даже заручался поддержкой своих детей, которые тоже надевали костюмы и помогали папе дополнить картину.



Николас с детьми в образах из "Алисы в стране чудес" / Фото из инстаграма nicholasjemetta

Конечно, Николас делился всем в социальных сетях, а потому его довольно быстро заметили. Другие пользователи присоединились к флешмобу, мужчину начали приглашать на телешоу и интервью на радио, а интернет-издания писали о нем и его миссии. Это помогло популяризировать проект, и сделать его успешным. 11 июня Николас Джеметта одел уже сотый костюм, и почти завершил сбор нужной суммы.

Среди наиболее интересных образов Николаса были Бэтмен, Штурмовик из "Звездных войн", Чудо-женщина, Уолли из "Где Уолли?", Скуби-Ду, Грю из "Гадкого Я", Белоснежка, Алладин и многие другие. Предлагаем вам посмотреть лучшие костюмы.

Чтобы рассмотреть образ – листайте вправо

Еще больше костюмов Николаса Джеметты можна увидеть в инстаграме.