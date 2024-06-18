Болельщик проснулся на безлюдном стадионе после победы Англии против Сербии

Англия 16 июня одержала уверенную победу в стартовом матче Евро-2024, забив 1 гол в ворота Сербии. Наблюдали за этим тысячи людей на стадионе ФК "Шальке 04". Однако некоторые из болельщиков Англии был настолько поражен победой любимой команды, что случайно заснул.

Как рассказал сам болельщик, он пришел поддержать Англию на матче против Сербии в рамках Евро-2024.

Смотрите также Дебют Грузии и возвращение Роналду: расписание матчей Евро-2024 на 18 июня

Каким-то фантастическим образом после матча он не пошел домой, а заснул прямо на стадионе. Проснулся фанат уже на следующий день, в 4 утра. Он поделился кадрами пустого стадиона в соцсетях.

Мужчина проснулся на пустом стадионе: смотрите видео

На видео видно пустой стадион вместимостью 62 000 мест, на котором не видно ни стюардов, ни персонала, но прожекторы остаются включенными. Несмотря на то, что сообщение просмотрели тысячи раз в социальных сетях, некоторые сторонники поставили под сомнение подлинность сообщения:

"Почему его не нашли во время обычного обыска в конце матча? Как охрана не нашла его?".

"Почему свет все еще горит в 4 утра?".

"Я могу только представить, сколько пива он выпил".

Добавим, что Евро-2024 – это 17-й чемпионат Европы по футболу, организованный УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций). Турнир стартовал в Германии 14 июня и продлится по 14 июля 2024 года. Это престижное соревнование соберет лучшие национальные команды Европы, которые будут соревноваться за звание чемпиона континента.