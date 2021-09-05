Благодаря DeepFake: Юэн МакГрегор сыграл роль профессора Чарльза Ксавьера из "Людей Икс"

Студия Marvel не спешит представлять следующий фильм франшизы "Люди Икс". Хотя в компании анонсировали фильмы, рассчитанные до 2023 года, сейчас нет никаких проверенных новостей о шоу.

И пока поклонникам "Людей Икс" ничего не известно о кастингах к следующему фильму от студии Marvel, блогер stryder HD представил шотландского актера Юэна МакГрегора в образе телепата профессора Чарльза Ксавьера.

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Использовав технологию Deep Face, автор поменял лицо Патрика Стюарта и Джеймса Макэвоя, которые играли роль Профессора Икс во франшизе о мутантах по комиксам Marvel, на лицо МакГрегора. Поэтому пока любителям фантастических фильмов о людях-мутантах остается довольствоваться только такими видео.

Другие роботы stryder HD:

он превращал сына Клинта Иствуда в Росомаху вместо Хью Джекмана,

Генри Кавилла изобразил Коннором Маклаудом в перезапуске фильма "Горец";

а Элизабет Олсен стала Дейенерис в "Игре престолов" вместо Эмилии Кларк.

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