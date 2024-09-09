"Пугает детей": блогерша с рогами хочет побить очередной рекорд – как она выглядит

Американка, по имени Джесси Киркпатрик из Канзаса является поклонницей всевозможных модификаций со своим телом. Она уже имеет 27 пирсингов, импланты во лбу и многочисленные татуировки.

Однако на этом Джесси не планирует останавливаться. Теперь она хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса за самые большие в мире ноздри.

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Как сейчас выглядит девушка

По состоянию на сейчас Джесси имеет:

3 большие татуировки на лице,

7 модификаций тела на мочках ушей, языке, губах и ноздрях,

27 пирсингов,

рога на лбу.

Джессика рассказала, что ее внешний вид встречался с осуждением, поскольку не все ее понимают. Дети, встречая ее, даже убегали в слезах.

В то же время оскорбления, которыми осыпают Джессику, уже не затрагивают ее, и единственной проблемой, с которой она сталкивается, является то, когда кто-то пытается лишить ее свободы слова на основании своих предубеждений. С остальными она просто смеется.



Как выглядела девушка / Фото Mirror

Как она выглядит сейчас / Фото Mirror

Как девушке установить рекорд

Рекорд Гиннесса по самому длинному носу принадлежит покойному Мехмету Озюреку, который умер в прошлом году в возрасте 75 лет. Его нос был длиной 8,8 см. Пока еще нет рекорда по самым большим ноздрям, но Джесси хочет сделать их как можно больше, перед тем, как побороться за победу. Сейчас они составляют 27 миллиметров.

Кроме того, Джессика, обладающая на данный момент мочками ушей диаметром 70 миллиметров, собирается стать рекордсменом и в этом виде модификации тела.