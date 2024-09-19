Мужчина 18 лет ошибочно оплачивал чужие счета за коммуналку: чем все закончилось

Американец в США в течение 18 лет ошибочно оплачивал счета за электроэнергию своего соседа. "Счастливчика" зовут Кен Уилсон и он живет в одной и той же квартире с 2006 года.

Как сообщает CBS Sacramento, однажды мужчина заметил, что его счета за электричество растут, поэтому он предпринял шаги, чтобы попытаться сократить потребление энергии.

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Уилсон выключал большинство выключателей, чтобы, когда он уходит, в квартире оставался включенным только холодильник. Он также приобрел устройство, которое измеряет, сколько ватт энергии потребляют его приборы, чтобы он мог точно рассчитать, сколько энергии он использует.

Я никогда не обращал на это внимания, потому что всегда думал, что использую очень мало энергии. Я пытался экономить электроэнергию и уменьшить свои расходы, потому что она становилась очень дорогой. Больше я ничего не мог сделать, чтобы уменьшить свои расходы. Я был очень бдительным в этом отношении,

– объяснил он.

Но это не дало никаких результатов, поэтому он обратился в соответствующие службы. Они провели детальное расследование и обнаружили, что американец платил чужие счета в течение почти двух десятилетий.

Работник подтвердил, что Уилсон на самом деле платил не по тому счетчику, а по его счетчику платил кто-то другой. Он считает, что, поскольку он живет один и всегда был осторожным в вопросах энергосбережения, его фактический счет, вероятно, ниже, чем у любой другой квартиры, особенно если в квартире, за которую он платил счет, проживала семья или несколько человек.

"Я чувствую себя бессильным, потому что не могу контролировать свой собственный счетчик", – сказал Уилсон.

Чем все закончилось

17 сентября компания зачислила на его счет более 600 долларов – сумму, которую он переплачивал в течение трех лет. Его счетчик починили, и теперь Уилсон платит за электроэнергию самостоятельно.