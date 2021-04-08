Легендарна композиція The Immortals – Techno Syndrome була випущена у 1993-му році та стала уособленням серії. Вона звучатиме і в новій екранізації Mortal Kombat, прем'єра якої запланована на 16 квітня 2021 року.

"Techno Syndrome" відома як тематична пісня Mortal Kombat. І особливого шарму пісні надає саме крик "Мортал Комбат", записаний актором Кайлом Вяттом, який навіть уявити собі не міг, що його голос буде увічнений у франшизі Mortal Kombat.

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У 1990-х роках Кайл Вятт був актором-початківцем, тож брався за всі можливі пропозиції. Спочатку Вятт записав свій крик як частину реклами "Mortal Monday" 1993 року, яку використовували для просування Mortal Kombat на Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy і Game Gear. Але актор навіть не уявляв для чого записувалась реклама, а сам ролик подивився за рік чи два.

Реклама "Mortal Monday" 1993 року: відео

Крім того, актор не догадувався, що його крик "Мортал комбат" став культовим вже до 1997 року, оскільки спочатку він записувався не для саундтреку, а сам Кайл відмовився від авторських прав, тож творці Mortal Kombat могли використовувати його, як захочуть. Про свою участь в культовому саундтреку Вятт дізнався лише кілька років по тому, коли його запитали, як його голос на треку.

Зараз це дуже кумедно. Мені 52 роки, я знявся 29 років тому. У мене дві дочки і син. Вони вважають, що це найкрутіша річ у світі. Кажуть своїм друзям: "Це був мій тато!",

– розповідає Кайл.