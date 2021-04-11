Юный скалолаз из Франции отметился рядом удивительных прохождений скальных маршрутов. А недавно он прошел свой первый маршрут сложности 8а+ "Sacrilège" на скалах Ле Сосуа.

Жюль Анри – восьмилетний скалолаз из Франции. Заниматься скалолазанием мальчик начал благодаря своему отцу. И хотя Жюль взялся за покорение скал всего год назад, он может похвастаться немалыми достижениями в прохождении скальных маршрутов.

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Месяц назад юный француз прошел маршрут 7с+ "Chimpanzodrome" в регионе Ле Сосуа. Это достижение заслуживает особого внимания, ведь учитывая сложность маршрута, эта скала не самая любимая среди молодых скалолазов.

Прохождение маршрута сложностью 7с+: видео

В начале апреля Жюль Анри покорил маршрут сложности 8а+ "Sacrilège" на тех самых скалах Ле Сосуа. И стоит отметить, что до этого еще ни разу скалолазу его возраста такой маршрут не покорялся – сложность 8а+ не проходил никто моложе 9 лет.

Юный Анри покоряет маршрут сложности 8а+: смотреть онлайн