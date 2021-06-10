Что здесь происходит: 25 людей, которые сохраняют спокойствие в очень странных ситуациях

В незнакомых или опасных ситуациях все люди ведут себя по-разному. Кто-то паникует, кто-то начинает суетливо искать выход, но есть и те, кто сохраняет полное спокойствие тогда, когда это казалось бы невозможным. Со стороны это выглядит настолько нелепо и абсурдно, что делается смешно.

Развлечения 24 подготовили подборку фотографий, глядя на которые возникает только один вопрос: "Что здесь происходит?". Ведь совершенно непонятно, как изображенные на них люди вообще попали в такие обстоятельства, и почему они решили вести себя именно так. Их поведение не поддается никакой логике, а их стрессоустойчивости остается только позавидовать.

Это интересно Как устроена работа дилера в казино

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25