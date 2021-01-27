Сотрудники американской компании Invoca были вынуждены покинуть свой офис и работать из дома еще в начале пандемии. А тем временем помещение компании не пустовало – его захватили пчелы и построили там огромный улей.

Источник: Inc.com

Работники калифорнийской компании Invoсa, которая занимается разработкой программного обеспечения, перешли на удаленную работу в марте 2020 года в связи с введением локдауна. А пока 210 людей работали из дома, в их офисе поселились медоносные пчелы.

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Они построили собственный улей и неустанно работали. Когда специалисты нашли пчел, их было уже около 20 тысяч. За все время насекомые успели изготовить 10 галлонов меда, сот и воска.

Мы ждали многих вызовов пандемии и много говорили о проблемах, связанных с возвращением в офис, но этого точно не было в нашем списке,

– рассказал генеральный директор компании Грегг Джонсон.



Пчелиные соты, найденные в офисе / Фото Super Bee Rescue and Removal

Сьюзен Аранго, менеджер компании, впервые обнаружила пчел, когда пришла в офис в конце апреля. Она увидела несколько мертвых насекомых на полу, но подумала, что их принесло с улицы. Каждый следующий раз, когда она приходила, мертвых пчел становилось все больше. Это начало беспокоить ее, но поиски улья не принесли результатов.

В январе она позвонила в местную компании Super Bee Rescue and Removal, которая занимается безопасным переселением пчел в естественную среду. Ее специалисты быстро нашли улей с помощью тепловизора.

Оказалось, что насекомые проникли в здание через отверстие в наружной стене и поселились между 2-ым и 3-им этажами.

Чтобы сохранить насекомым жизни, пчеловоды вырезали отверстие в потолке и несколько дней заманивали пчел в контейнер. Таким образом всех пчел вместе с ульем и маткой безопасно перевезли из офиса Invoсa. А Сьюзен Аранго даже получила кусок сот с медом в знак благодарности.