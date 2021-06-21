Не давайте детям гаджеты: 10-месячный ребенок обновил родительскую Tesla на огромные деньги

Пользовательница тиктока с никмеймом stayfitstaylit опубликовала в сети видео, которое быстро стало вирусным. Она рассказала, что ее 10-месячный сын потратил более 10 тысяч долларов на приобретение пакета обновлений для Tesla.

Малыш сидел за столиком рядом с телефоном, пока мама готовила для него еду. Он играл с гаджетом и каким-то образом зашел в фирменное приложение Tesla. Продолжая нажимать на экран, мальчик приобрел пакет обновлений программного обеспечения автомобиля и потратил 10 837 долларов (почти 295 тысяч гривен).

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Женщина заметила списание с карты только через несколько дней. Она обратилась к Tesla, чтобы объяснить ситуацию и вернуть деньги, но было слишком поздно. По правилам компании, покупку можно отменить в течение 48 часов, которые на тот момент уже прошли.

Видео стало вирусным – за неделю его посмотрели более 2 миллионов раз. Мнения людей в комментариях разделились. Одни шутили, что малыш очень переживает за свою безопасность, и предлагали вычесть потраченную сумму из денег, отложенных на обучение сына. Другие же обвиняли женщину в том, что она дала младенцу телефон.

Были и пользователи, которые не поверили в реальность этой истории. Но женщина объяснила им, что ни приложение Tesla, ни покупки в нем не защищены паролем, а банк не запрашивал подтверждения транзакции, потому что кредитка была привязана к программе.