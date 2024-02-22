Оберіть дерево і дізнайтеся, що заспокоює вас у стресових ситуаціях

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Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Могутній дуб: Якщо ви обрали дуб, ви знаходите спокій у стабільності та міцності. Ваша здатність залишатися непохитним перед обличчям труднощів є вашим джерелом внутрішнього спокою.

Лагідна верба: Вибір верби вказує на вашу гнучкість та адаптивність. Ви заспокоюєтеся, коли приймаєте життя таким, яким воно є, і легко адаптуєтеся до змін.

Яскрава сакура: Сакура символізує красу та відновлення. Ви знаходите спокій у відчутті нових початків та в тому, що цінуєте моменти краси в житті.