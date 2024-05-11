Психологічний тест розкаже, наскільки ви турботлива людина

Турбота про інших є важливою рисою, що виявляється у вчинках, словах та підтримці. Хтось піклується через добрі слова, інші – через теплі речі або подарунки.

Цей тест від Розваги 24 допоможе вам краще зрозуміти, наскільки турботливою людиною ви є.

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Для проходження тесту уважно розгляньте картинку, на якій зображені різні елементи турботи. Оберіть об'єкт або діяльність, яка вас найбільше приваблює або відгукується у вашому серці.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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