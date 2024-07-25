Що вибачите на картинці: дізнайтеся, наскільки ви тривожна людина

Людський мозок здатен бачити знайомі образи навіть там, де їх немає. Це відомо як парейдолія. На основі вашого сприйняття зображень можна дізнатися багато про ваш психологічний стан.

Цей тест від Розваги 24 може допомогти вам зрозуміти, наскільки ви тривожна людина.

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Перед вами буде зображення у стилі Роршаха. Уважно подивіться на картинку і подумайте, що ви на ній бачите. Немає правильних чи неправильних відповідей, важливо лише ваше сприйняття.

Наш психологічний тест не є фаховим висновком і має виключно розважальний характер. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога у галузі психології або психотерапії – радимо звернутися до фахівця.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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