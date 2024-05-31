Оберіть місце для відпочинку і дізнайтеся, який ви друг: психологічний тест

10:07

Вибір місця для відпочинку може багато розповісти про ваші соціальні уподобання та стиль дружби. Чи ви віддаєте перевагу тихому усамітненню, чи активному спілкуванню? Кожен варіант відображає певні аспекти вашого характеру.