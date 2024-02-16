Секретний сад: оберіть двері та дізнайтеся, що вас заспокоює у стресових ситуаціях

Кожен з нас має свій унікальний спосіб відновлення внутрішнього спокою та гармонії у стресових моментах. "Секретний сад" символізує ваш особистий простір для релаксації та відпочинку.

А вибір одних дверей з тесту від 24 Каналу може відкрити, які елементи приносять вам заспокоєння та комфорт.

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Як проходити тест

Перед вами представлено чотири зображення дверей, кожна з яких веде до вашого секретного саду. Оберіть ті двері, які вас найбільше приваблюють або викликають почуття спокою.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів