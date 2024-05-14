Наївність чи скептицизм: тест у картинці визначить, наскільки ви довірливі

В нашому повсякденному житті ми постійно стикаємося з ситуаціями, які вимагають від нас рішення: довіряти чи бути насторожі. Наша здатність оцінювати обставини та людей навколо часто визначає наші відносини, кар'єру та соціальні взаємодії.

Цей психологічний тест від Розваги 24 пропонує вам через вибір між двома зображеннями – ідилічним садом та темним міським пейзажем – допоможе визначити, до якої сторони ви схиляєтесь більше.

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Розгляньте картинку, яка містить дві контрастні сцени: ідилічний сад та темний міський пейзаж. Оберіть ту сцену, яка найбільше вас приваблює або до якої ви відчуваєте більший зв'язок.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів:

Ідилічний сад: Якщо вас привабила ця сцена, можливо, ви схильні довіряти людям та обставинам більше, ніж це необхідно. Ваша природна установка на позитив і бажання бачити добро у всьому може іноді вести до наївності.

Якщо вас привабила ця сцена, можливо, ви схильні довіряти людям та обставинам більше, ніж це необхідно. Ваша природна установка на позитив і бажання бачити добро у всьому може іноді вести до наївності. Темний міський пейзаж: Якщо вас більше приваблює темний міський пейзаж, ви, ймовірно, більш скептично налаштовані та обережні у своїх стосунках з іншими. Ваша здатність бачити потенційні ризики та небезпеки допомагає вам захистити себе від можливих розчарувань.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)