Яка у вас самооцінка: визначить тест за картинкою

Самооцінка відіграє важливу роль у нашому житті, впливаючи на наші рішення, стосунки та загальне благополуччя. Цей тест допоможе вам визначити, яка у вас самооцінка.

Краще зрозуміти себе вам допоможе тест від Розваги 24.

Дивіться також Якою твариною ви могли бути у минулому житті: розкаже психологічний тест

Перегляньте наведені нижче картинки та оберіть ту, яка вам найбільше подобається або яка викликає у вас найбільші емоції. Оберіть інтуїтивно, не роздумуючи довго. Після цього перегляньте розшифровку вашого вибору.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів

Людина на вершині гори: Якщо ви обрали людину на вершині гори, ваша самооцінка висока. Ви впевнені у своїх силах та здатностях, не боїтесь брати на себе відповідальність і завжди прагнете досягати нових висот. Ваша рішучість та цілеспрямованість допомагають вам досягати успіху.

Людина, яка дивиться у дзеркало: Якщо ви обрали людину, яка дивиться у дзеркало з посмішкою, ваша самооцінка збалансована. Ви приймаєте себе такими, як є, з усіма сильними та слабкими сторонами. Ви вмієте бачити свої досягнення та пишатися ними, а також працювати над покращенням своїх недоліків.

Людина, яка читає книгу: Якщо ви обрали людину, яка читає книгу на самоті, ваша самооцінка може бути заниженою. Ви часто сумніваєтесь у своїх силах та можливостях, уникаєте ситуацій, де потрібно проявити ініціативу або виступати перед іншими. Вам варто більше довіряти собі та своїм здібностям, працювати над розвитком впевненості у собі.

Людина, яка виступає перед великою аудиторією: Якщо ви обрали людину, яка виступає перед великою аудиторією, ваша самооцінка дуже висока. Ви впевнені у своїх силах, любите бути у центрі уваги і не боїтесь висловлювати свою думку перед іншими. Ваша харизма та лідерські якості допомагають вам впливати на інших і досягати своїх цілей.