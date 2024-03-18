Що може розповісти про вас ваша борода: психологічний тест за картинкою

У наш час борода є звичним вираженням стилю чоловіка. Однак психологи стверджують, що її форма та об'єм можуть розповісти багато про особистісні риси та емоційний стан її володаря.

Як пишуть ЗМІ, у результаті глибоких досліджень експерти визначили 4 головні типи борід. Нижче на ілюстрації ви знайдете їх приклади.

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А тепер просто оберіть бороду та читайте розшифровку результатів.



Психологічний тест / Фото ТСН.ua

Розшифровка результатів

Традиційна борода: Пишна борода традиційної форми разом з вусами є ознакою класичного консерватизму. Чоловіки з такою бородою є надійними, працьовитими і відданими своїм словам, але водночас можуть виявитися досить прямолінійними.

Борода "козлик": Попри грайливу назву, власники такої бороди зазвичай володіють високим інтелектом, гарним почуттям гумору та унікальним стилем. Вони відкриті та сміливі, але також можуть бути досить егоїстичними, маючи тенденцію ставити власні інтереси на перше місце і легко обманювати.

Борода-щетина: Така борода сигналізує про вільний дух її носія, про його спокій і самоконтроль. Любителі подорожей, ці люди часто схильні до аскетизму і не надають великого значення матеріальним речам, хоча іноді можуть виявляти легковажність.

Французька борода: Власники французької бороди втілюють собою шарм і самовпевненість, живучи у впорядкованому та організованому світі. Вони вважають за краще стиль і елегантність, здатні знаходити гармонію у повсякденному житті. Такі чоловіки є доброзичливими і розумними, хоча іноді можуть здаватися дещо консервативними у своїх захопленнях.

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