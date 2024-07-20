Що вас насправді тривожить: пройдіть психологічний тест, аби дізнатися

Наш душевний стан часто впливає на наше сприйняття навколишнього світу. Цей психологічний тест допоможе вам зрозуміти, що насправді вас тривожить.

Краще зрозуміти себе вам допоможе тест від Розваги 24.

Дивіться також На яку знаменитість буде схожий ваш майбутній чоловік: психологічний тест

Подивіться на картинку у стилі Роршаха і оберіть, що ви бачите першим. Перегляньте розшифровку вашого вибору, щоб дізнатися, що вас насправді тривожить.

Наш психологічний тест не є фаховим висновком і має виключно розважальний характер. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога у галузі психології або психотерапії – радимо звернутися до фахівця.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів

Якщо ви побачили метелика: Ви стурбовані змінами у вашому житті. Можливо, ви переживаєте перехідний період або зіткнулися з новими викликами, що викликають у вас невпевненість.

Якщо ви побачили обличчя: Ви занепокоєні стосунками з людьми. Це може бути як особисті, так і професійні стосунки, які викликають у вас тривогу і дискомфорт.

Якщо ви побачили тварину: Ви переживаєте через базові страхи. Можливо, ви відчуваєте небезпеку або неспокій щодо фізичної безпеки або здоров'я.

Якщо ви побачили абстрактні форми: Ви стурбовані загальним станом вашого життя і його напрямком. Це може бути невизначеність щодо майбутнього або відчуття втрати контролю над власним життям.