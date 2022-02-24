У прямому ефірі: Арнольд Шварценеггер і блогер Логан Пол проведуть турнір з ляпасів

Арнольд Шварценеггер та Логан Пол об’єдналися, аби провести турнір з ляпасів Slap Fighting Championship, учасники якого битимуть один одного по щоках.

Зірковий турнір з ляпасів

26-річний Логан Пол, який відомий не лише популярним блогом, а й боксерським поєдинком з Флойдом Мейвезером у червні 2021 року, та 74-річний Арнольд Шварценеггер розповіли про свою незвичну колаборацію у шоу Impaulsive.

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Турнір пройде 5 березня у Колумбусі в рамках щорічного спортивного фестивалю імені Арнольда Шварценеггера. Його транслюватимуть у прямому ефірі на сторінках Логана Пола у ютубі та фейсбуці, а також на сайті Fanmio.com.

Проморолик турніру з ляпасів, організованого Шварценеггером та Полом: дивіться відео



З ідеєю проведення такого заходу до Шварценеггера звернулася польська компанія PunchDown. Актор вирішив дізнатися про цей спорт більше, і пропозиція зацікавила його. “Я подумав, що це чудова ідея, я бачив це на відео в соцмережах, і подумав, що публіка буде в захваті”, – сказав Шварценеггер.

Після цього організатори звернулися до Логана Пола, який також погодився на співпрацю.

Арнольд Шварценеггер та Логан Пол / Фото USA Today Sports

Мені подобається ця абсурдність. Мені подобається ідея, що два хлопці можуть стояти навпроти, ляскати один одного та дивитися, хто впаде першим. Мені смішно, просто як таке можливо?

– прокоментував майбутню подію Логан Пол.

Також блогер розповів, що раніше думав над тим, щоб самому взяти участь у такому турнірі. Однак Пол відмовився від цього, бо “занадто боявся, що мозок вилетить з голови”. Попри це, він зовсім не проти подивитися, як змагатимуться інші.