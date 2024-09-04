Дівчина знайшла під запліснявілим килимом монету вартістю 40 000 доларів

Дівчина, на ім'я Шарлотта Босанкет спеціалізується на прибиранні дуже захаращених будинків. 21-річна австралійка розповіла про найбільш шокуючу річ, яку вона знайшла під час прибирання.

Нею виявилася стара австралійська монета 1930 року вартістю майже 40 000 доларів.

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Її дівчина знайшла під килимом, що був вкритий пліснявою.

Це одна з найрідкісніших і найцінніших мідних монет, коли-небудь викарбуваних. Моє серце калатало – уявіть, як це – знайти її під усім цим пилом і брудом – подумайте про прихований скарб,

– розповіла дівчина.

Вона повернула монету її власникам.

Що відомо про роботу дівчини

Шарлотта стверджує, що має одну з "найкорисніших" робіт, які в неї коли-небудь були. Адже вона займається прибиранням дуже захаращених будинків. У 2022 році вона навіть відкрила власний клінінговий бізнес – Care Cleaning Services.

Разом з командою вона вже змінила до невпізнання кілька захаращених сміттям, гниючою їжею і непотрібними речами будинків. Дівчина бере за послуги від 5000 до 20 000 доларів.

"Першого разу, коли я прибирала в одному з будинків, це було дуже виснажливо, але це було найкорисніше, що я коли-небудь робила. Можливість допомогти людям, які відчувають, що виходу немає, – найкраще почуття у світі. Потрібно просто опустити голову і піти", – сказала Шарлотта.