У працівників магазину видався важкий день: куниця розгромила супермаркет

У одному із супермаркетів Німеччини куниця влаштувала хаос. Вона бігала по полицях, переплигуючи на вивіску та перевертаючи скляні пляшки з напоями.

Курйозна історія сталася напередодні Різдва у Німеччині – дика куниця пробралася у супермаркеті у відділ з напоями та влаштувала безлад. Її знайшли у приміщенні співробітники магазину, коли прийшли на роботу.

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Тваринка нишпорила по полицях, скидаючи на підлогу пляшки з напоями, які одразу ж розбивалися. Працівники магазину не хотіли залишатися осторонь – вони намагалися вигнати куницю, розмахуючи шваброю. Але внаслідок цього розбили ще декілька десятків пляшок з вином і шампанським.

Історія замовчує, як саме куниця пробралася до магазину та чи вдалося працівникам супермаркету спіймати вправну тваринку.

Варто зазначити, що дикі куниці не рідкість в міських районах Німеччини – вони завдають шкоди автомобілям, влаштовують безлади в гаражах місцевих жителів тощо.