У США чоловіків звинувачують у крадіжці легендарних туфельок з фільму "Чарівник країни Оз"

У США поліція висунула звинувачення чоловіку, якого вважають причетним до крадіжки туфельок із фільму "Чарівник країни Оз". Легендарне взуття зберігалося у музеї штату Міннесота аж до 2005 року, поки не сталася крадіжка.

Поліція знайшла це взуття у 2018 році. А у 2023 році перший підозрюваний Террі Мартін зізнався у крадіжці.

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Однак він би не впорався самостійно, тому у зберіганні краденого взуття підозрюють 76-річного Джеррі Гела Салітермана з міста Кристал. Йому вже теж висунули звинувачення у "крадіжці видатного витвору мистецтва".

Прокурори оцінили вартість взуття приблизно в 3,5 мільйона доларів.

Водночас у судових документах не вказано, яким чином Мартін і Салітерман могли бути пов'язані між собою.



Туфлі з фільму "Чарівник країни Оз" / Фото IMDB

Сторона звинувачення стверджує, що з серпня 2005 року по липень 2018 року Джеррі Салітерман приховував туфельки, знаючи, що вони були вкрадені. Ба більше, він нібито погрожував секс-помстою жінці, яка знала про його таємницю, якщо та "не триматиме язик за зубами".

Що відомо про легендарне взуття

Червоні туфельки, прикрашені паєтками та стразами, були викрадені з музею Джуді Гарланд у її рідному місті Гранд-Репідс майже 20 років тому. Взуття Джуді Гарланд шукали ретельно, адже воно є об'єктом культурної спадщини. ФБР знайшло туфельки аж у 2018 році.