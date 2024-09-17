Купили на ринку: пара виявила перлину за 600 тисяч гривень у раковині молюска

У Таїланді подружжя придбало на ринку морських равликів і виявили в одному з них перлину. Вона є надзвичайно коштовною і може вартувати 500 тисяч батів (тобто 606 тисяч гривень).

Як пише The Thaiger, подружжя з Бангкока купило на ринку два кілограми молюсків ще на початку вересня.

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Вони приготували равликів і почали їсти. Аж раптом в одній з останніх мушель чоловік знайшов щось, що спочатку прийняв за камінь. Пізніше він згадав, що морські равлики можуть виробляти перлини, які вирізняються темно-помаранчевим кольором. Саме такий камінь йому і попався.

Вражає! Через тиждень він відніс знахідку до оцінювачів, і ті підтвердили, що це справді цінна перлина вагою 1,91 карата.

Якою була реакція пари

Подружжя було дуже здивоване своєю удачею, оскільки регулярно купує равликів в одному і тому ж місці, але ніколи раніше не знаходило нічого подібного.

Зараз вони вивчають ринок, щоб вигідно продати свою перлину, вважаючи, що її вартість може досягати півмільйона батів.

Довідка. Така знахідка – це дійсно велика удача, оскільки такі перлини надзвичайно рідкісні та цінні.