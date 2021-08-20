Подорожувати світом удома: в українські міста їде інтерактивна виставка #Вражаріум

Наступної суботи, 28 серпня, у Києві розпочинається інтерактивна виставка #Вражаріум, яка дозволить відвідувачам відвідати найцікавіші місця світу, не покидаючи рідної країни. Протягом наступних двох місяців виставка побуває ще й у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Експозиція виставки #Вражаріум від Smile у двох морських контейнерах складається з більше ніж 40 інтерактивів і 6 VR-станцій. Її створили, щоб допомогти українцям подорожувати та отримувати нові враження у час, коли мандрувати стало значно складніше через пандемію.

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У #Вражаріумі зібрані десятки вражень та дивовижних місць звідусіль. Зараз у нас два морські контейнери, але щороку їхня кількість буде зростати, аж поки ми не зберемо в одному місці все найкраще, що є на планеті. Приходьте побачити, відчути і пережити найкращі враження,

– запрошує на виставку організатор Олександр Лавров.

Керівниця проєкту Юлія Соловей розповіла про роботу на #Вражаріумом. Метою організаторів було створити живі враження, які точно б забезпечили ефект присутності. Наприклад, вони хотіли, щоб глядачі не просто подивилися на Париж, а побували в гостях у Ірени Карпи, яка там мешкає. А замість того, щоб відвідувачі просто почитали про Антарктиду, вони почують привітання українців від полярників станції “Академік Вернадський”.

Що робити на #Вражаріумі

Завдяки технологіям віртуальної реальності відвідувачі виставки зможуть піднятися на Еверест разом з альпіністом Джоном Гріффітом, побувати на легендарному шоу Cirque du Soleil, а також вирушити на африканське сафарі, щоб зустрітися з левами й слонами.

Також на виставці не обійшлося і без української краси. У віртуальній реальності гості виставки можуть здійснити політ над Станіславськими кручами, рожевим озером чи біля вітряків над Олешківською пустелею. А також пролетіти над мостами Києва та подивитися на нього з висоти пташиного польоту.

У 12-метровому морському контейнері на відвідувачів чекатимуть понад 30 інтерактивів, присвячених чотирьом містам, – Парижу, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро та Бангкоку. Тут можна насолодитися світловим шоу на Нотр-Дам де Парі, обрати маршрут нью-йоркського таксі, завітати на карнавал у Ріо, зазирнути на ринки тайської столиці.

Другий контейнер відтворює вулицю марокканського міста Шефшауен, яке називають блакитним через колір будинків. Віддалений шум марокканського базару, деталі місцевого побуту й аромат спецій створюють враження присутності.

Природні дива представить об’ємна 8-метрова інтерактивна ілюстрація від клубу Pictoric. Всередині неї – приховані біноклі з краєвидами Великого каньйону США і солончаків Болівії, привітання з антарктичної станції "Академік Вернадський", північне сяйво, забарвленням якого можна керувати, а найбільша квітка у світі – рефлезія.

Щоб забрати із собою не лише емоції та враження, а й пам'ятні речі, на вході на виставку буде сувенірна крамничка, де гості зможуть помінятися магнітами з різноманітніших куточків світу.

Графік виставки

За два місяці на виставці зможуть побувати мешканці та гості 5 українських міст:

Київ, Арка Дружби народів – 28 серпня – 4 вересня;

– 28 серпня – 4 вересня; Одеса, парк Шевченка – 7 – 14 вересня;

– 7 – 14 вересня; Львів, фонтан біля Оперного театру – 17 – 24 вересня;

– 17 – 24 вересня; Харків, площа Свободи – 27 вересня – 3 жовтня;

– 27 вересня – 3 жовтня; Дніпро, площа Героїв Майдану – 7 – 15 жовтня.

Режим роботи виставки: у будні – з 16:00 до 21:00, у вихідні – з 10:00 до 21:00. Вхід вільний за реєстрацією на локації. Деталі та новини виставки читайте на офіційній сторінці #Вражаріуму у фейсбуці.

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