Ось і все: найстарший діджей у світі заявив про завершення кар'єри

Понад семи десятиліть 96-річний Гонконзький діджей працював на радіо. Проте нещодавно він попрощався зі своїми слухачами та заявив про завершення кар'єри.

Рейнальдо Марія Кордейро – 96-річний діджей з китайського Гонконгу, відомий своїм слухачам як дядько Рей. 14 травня 2021 року, після понад 70 років невтомної праці на радіо, він заявив, що лишає роботу та йде на пенсію.

Дядько Рей народився в Гонконзі в 1924 році. Любов до музики привела Рея 72 роки тому на радіо, де і почалася його кар'єра. Все своє життя він присвятив розвитку місцевого радіомовлення і музики. Слухачам чоловік відомий своїм 50-річним шоу на радіо "All the Way with Ray", глибоким спокійним голосом, фірмовою плоскою кепкою і легким репертуаром. У 2000 році Книга рекордів Гіннеса визнала Рея Кордейро "найдовговічнішим діджеєм у світі".

Під час останнього етеру на він щиро подякував своїм слухачам, фанатам і друзям за постійну підтримку, яку вони весь цей час надавали йому та його шоу.

Ну ось і все. Дякую дуже, що налаштувалися, до побачення, дякую, що прийшли,

– сказав Рей Кордейро англійською та кантонською мовами.



Найстарший діджей у світі заявив про завершення кар'єри / Фото rthk

Під час своєї кар'єри дядько Рей взяв інтерв'ю у відомих світових попзірок, таких як Beatles, Кліфф Річард і Тоні Беннетт.

Мені пощастило зробити кар'єру, яка принесла мені стільки радості. Кар'єру, яку я в основному провів, граючи музику і спілкуючись з відомими місцевими і закордонними артистами,

– заявив Рей.

Рей попрощався зі своїми слухачами піснею "Time to Say Goodbye" у виконанні Сари Брайтман і Андреа Бочеллі.

Я думаю, що я найщасливіша людина у світі. Робити те, що я хочу робити, любити те, що я хочу любити, і я не думаю, що я про що-небудь жалкую,

– сказав 96-річний діджей.