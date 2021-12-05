Онлайн-музей, що дозволяє роздивитися роботи Яна ван Ейка в надвисокій роздільній здатності
Джерело:Closer to Van Eyck
Королівський інститут культурної спадщини Бельгії виклав у відкритий доступ оцифровані полотна Яна ван Ейка. Проєкт має назву VERONA – Van Eyck Research in Open Access.
Центр вивчення фламандських примітивів запустив проєкт VERONA з метою вивчення творчого процесу ранньонідерландського художника-новатора Північного Відродження Яна ван Ейка (1390 – 1441). Крім того, основною місією проєкту є: інвентаризація, наукові дослідження, збереження та популяризація художньої та культурної спадщини Бельгії.
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На сайті представлена карта, на якій відзначені місця зберігання полотен.
Місця зберігання картин / Фото скриншот Closer to Van Eyck
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Для перенесення полотен у віртуальний простір використовували макрозйомку, інфрачервоні та рентгенівські промені. Завдяки цьому, всі роботи Яна ван Ейка можна розглянути в надвисокій роздільній здатності – видно навіть тріщини.
"Портрет людини в червоному тюрбані" / Фото Closer to Van Eyck
"Портрет подружжя Арнольфіні" / Фото Closer to Van Eyck
"Мадонна канцлера Ролена" / Фото Closer to Van Eyck
Коротко про художника
Ян ван Ейк – Jan van Eyck, (1390, Маасейк – 1441, Брюгге) – знаменитий Фламандський художник епохи раннього Ренесансу, один з перших його представників у Нідерландах. Неперевершений автор портретів, який створив понад 100 композицій з релігійними сюжетами.