Онлайн-музей, що дозволяє роздивитися роботи Яна ван Ейка в надвисокій роздільній здатності

Королівський інститут культурної спадщини Бельгії виклав у відкритий доступ оцифровані полотна Яна ван Ейка. Проєкт має назву VERONA – Van Eyck Research in Open Access.

Центр вивчення фламандських примітивів запустив проєкт VERONA з метою вивчення творчого процесу ранньонідерландського художника-новатора Північного Відродження Яна ван Ейка (1390 – 1441). Крім того, основною місією проєкту є: інвентаризація, наукові дослідження, збереження та популяризація художньої та культурної спадщини Бельгії.

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На сайті представлена карта, на якій відзначені місця зберігання полотен.



Місця зберігання картин / Фото скриншот Closer to Van Eyck

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Для перенесення полотен у віртуальний простір використовували макрозйомку, інфрачервоні та рентгенівські промені. Завдяки цьому, всі роботи Яна ван Ейка можна розглянути в надвисокій роздільній здатності – видно навіть тріщини.



"Портрет людини в червоному тюрбані" / Фото Closer to Van Eyck



"Портрет подружжя Арнольфіні" / Фото Closer to Van Eyck



"Мадонна канцлера Ролена" / Фото Closer to Van Eyck