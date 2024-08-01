"Батя приїхав постріляти": турецький стрілець на Олімпіаді вразив своїм підходом

Спортсмен в категорії стрільби Юсуф Дікеч з Туреччини здивував світову спільноту своїм невимушеним підходом до змагання. На відміну від інших гравців він стріляв без спеціальних окулярів чи навушників.

Попри такий підхід він здобув для Туреччини срібну медаль.

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Користувачі у соцмережах висловлювали своє здивування та шок від побаченого. А фото з 51-річним представником Туреччини швидко облетіли мережу. На них він стоїть без спеціальних окулярів, навушників, будь-якого іншого обладнання. Чоловік вийшов у м'ятій футболці, постріляв з однією рукою в кишені, з обома відкритими очима... і забрав срібло.



Турецький стрілець на Олімпіаді вразив своїм підходом / Фото із соцмереж

Також в мережі порівнювали інших учасників змагання з тим, як себе показав Юсуф Дікеч. "... тіп з вайбом баті у відпустці приніс Туреччині срібну медаль, в той час, як інші косплеїли робокопа,

– коментують в Х (колишній Twitter).

Юсуф Дікеч – турецький спортивний стрілець, який змагається у стрільбі з пістолета. Він є відставним унтер-офіцером турецької жандармерії та членом спортивного клубу Jandarma Gücü.

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