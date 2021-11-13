Окремий вид страждань: курйозні фото чоловіків, які занадто довго чекали жінок у магазинах
13 листопада 2021 , 12:02Читать новость на русском
Джерело:інстаграм miserable_men
Таку картину, мабуть, можна побачити у кожному торговельному центрі. Поки жінки ходять по магазинах, обираючи та приміряючи обновки, їхні хлопці, чоловіки чи сини терпляче чекають у зонах відпочинку. Проте іноді це триває занадто довго.
На інстаграм-сторінці Miserable Men зібрані фото тих чоловіків, які у процесі очікування закінчення шопінгу спробували все. Вони розгадали кросворди, прочитали новини, прогорнули стрічку у фейсбуці та навіть заснули. Розваги 24 зібрали добірку найкурйозніших із цих світлин, хоча їхнім героям навряд чи було так само весело, як користувачам мережі.
Це цікаво Як все починалося: які азартні ігри були популярні у стародавніх воїнів