Не просто косплей: дівчина перевтілюється у популярних героїв за допомогою макіяжу
2 листопада 2021 , 10:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм charlotteroberts
Зазвичай люди використовують силу макіяжу для того, щоб дещо підкреслити принади свого обличчя та приховати недоліки. Проте мейкап та грим можуть набагато більше, зокрема й змінити зовнішність до невпізнаваності. Це доводить 18-річна візажистка Шарлотта Робертс, яка з неймовірною точністю перевтілюється у популярних персонажів за допомогою декоративної косметики.
Здається, що це неможливо, але молода та приваблива 18-річна дівчина без проблем може перетворитися в Едварда Руки-Ножиці, Шрека чи Ґолума. Такий рівень майстерності викликає відвертий захват, тож Розваги 24 підготували добірку найцікавіших образів візажистки.
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