Не просто косплей: дівчина перевтілюється у популярних героїв за допомогою макіяжу

2 листопада 2021 , 10:59
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм charlotteroberts

Зазвичай люди використовують силу макіяжу для того, щоб дещо підкреслити принади свого обличчя та приховати недоліки. Проте мейкап та грим можуть набагато більше, зокрема й змінити зовнішність до невпізнаваності. Це доводить 18-річна візажистка Шарлотта Робертс, яка з неймовірною точністю перевтілюється у популярних персонажів за допомогою декоративної косметики.

Здається, що це неможливо, але молода та приваблива 18-річна дівчина без проблем може перетворитися в Едварда Руки-Ножиці, Шрека чи Ґолума. Такий рівень майстерності викликає відвертий захват, тож Розваги 24 підготували добірку найцікавіших образів візажистки. 

Це цікаво Чим займаються відомі персонажі, коли їх ніхто не бачить: кумедна добірка від художника

Джессі Пінкман з серіалу "Пуститися берега"

Малефісента

Голлі Ґолайтлі з "Сніданку у Тіффані"

Тімоті Шаламе

Майстер Йода

Белатриса Лестранж

Перукар-демон Свіні Тодд

Крик

Шрек

Ґрінч

Ґолум

Едвард Руки-Ножиці

Волдеморт

Клоун Пеннівайз

Містік

Автор: Софія Гусєва