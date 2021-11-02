Не просто косплей: дівчина перевтілюється у популярних героїв за допомогою макіяжу

10:59

Зазвичай люди використовують силу макіяжу для того, щоб дещо підкреслити принади свого обличчя та приховати недоліки. Проте мейкап та грим можуть набагато більше, зокрема й змінити зовнішність до невпізнаваності. Це доводить 18-річна візажистка Шарлотта Робертс, яка з неймовірною точністю перевтілюється у популярних персонажів за допомогою декоративної косметики.