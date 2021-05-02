"Бийтеся яйцями та жеріт ковбасу": найкращі меми про Великодні та травневі свята

05:39

Цьогоріч травневі та Великодні свята проходять одночасно і дарують українцям довгі вихідні, а разом з ними – теми для жартів та ідеї для мемів. Як завжди, ми маємо над чим посміятися – і над обов'язковим миттям вікон, і над приготуванням десятків різних страв, і над вічною суперечкою "пасочки проти кулічів".