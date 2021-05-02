"Бийтеся яйцями та жеріт ковбасу": найкращі меми про Великодні та травневі свята

Цьогоріч травневі та Великодні свята проходять одночасно і дарують українцям довгі вихідні, а разом з ними – теми для жартів та ідеї для мемів. Як завжди, ми маємо над чим посміятися – і над обов'язковим миттям вікон, і над приготуванням десятків різних страв, і над вічною суперечкою "пасочки проти кулічів".
Розваги 24 підготували для вас добірку найсмішніших мемів із соціальних мереж про традиції, підготовку, святкування Великодня та виїзди "на шашлики". Що може бути краще, ніж від душі посміятися, а потім приєднатися до гучного сімейного застілля чи вирушити на один із перших травневих пікніків?
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