У Нью-Йорку продають найдорожчу у світі картоплю фрі: скільки вона коштує та як її готують

У меню нью-йоркського ресторану Serendipty3 є позиція, що відзначилася записом у Книзі рекордів Гіннеса як найдорожча у світі картопля фрі. Страва під назвою Crème de la Crème Pomme Frites коштує 200 доларів.

Звичайно, за таку ціну гостям закладу подають не звичайну картоплю фрі. До страви додають стільки цікавих інгредієнтів, що цю картоплю вартувало б визнати не лише найдорожчою, а ще й найвишуканішою у світі.

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Як готують найдорожчу картоплю фрі у світі



Інгредієнти для картоплі фрі за 200 доларів / Фото Guinness World Records

Шеф-кухарі Джо Кальдероне і Фредерік Шен-Ківерт створили справжній кулінарний шедевр. Щоб приготувати його, недостатньо просто посмажити картоплю у фритюрі – доведеться добряче попрацювати.

Спершу картоплю бланшують у шампанському Dom Perignon з арденським оцтом J. LeBlanc French Champagne. Після цього її тричі готують у гусячому жирі з південно-західної Франції, аби утворилася хрустка кірочка.



Приготування соусу / Фото Guinness World Records

Паралельно з цим кухарі готують соус. Вони розтоплюють велику кількість трюфельного масла, додають до нього дрібку борошна та органічні жирні вершки, щоб зробити соус густішим. Потім до суміші додають шматочки швейцарського сиру Раклет з трюфелями.



Шеф-кухарі у процесі приготування вишуканої картоплі / Фото Guinness World Records

Окрім соусу, до картоплі подають справжні трюфелі. Усе це посипають натертим сиром Crete Senesi Pecorino Tartufello та 23-каратним харчовим золотим пилом.



На фінальній стадії картоплю посипають золотим пилом / Фото Guinness World Records

З огляду на високу вартість інгредієнтів страва доступна клієнтам ресторану лише за попереднім замовленням. Щоб скуштувати картоплю фрі за 200 доларів (майже 6500 гривень), потрібно буде зачекати щонайменше 48 годин.

Аби представники Книги Гіннеса змогли зареєструвати рекорд було необхідно, щоб страву придбав хоча б один незалежний покупець. Нещодавно це сталося, і команда Serendipty3 отримала свою відзнаку напередодні національного дня картоплі фрі, що святкують 13 липня.



Джо Кальдероне і Фредерік Шен-Ківерт з представницею Книги Гіннеса / Фото Guinness World Records

Це стало важливою перемогою для ресторану, адже він більше ніж рік не працював через пандемію коронавірусу. Заклад відчинив свої двері для клієнтів лише минулого тижня.

Варто зазначити, що найдорожча картопля фрі не стала першим офіційним рекордом Serendipty3. Ресторан уже має кілька відзнак за молочний коктейль, бутерброд та десерт, що також визнані найдорожчими у світі.