Мистецтво з гальки: художник створює неймовірні портрети з камінчиків

Чудові портрети-мозаїки британського художника ландшафту вражають своєю детальністю. Митець поєднує різні кольори та розміри каміння, щоб зробити малюнки максимально реалістичними.

Британський художник Джастін Бейтмен живе у Таїланді та надихається тибетською культурою.

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Бейтмен практикує техніку ленд-арту протягом років. Чоловік завжди має у своїх кишенях цікаві камінці, які згодом можуть перетворитися на витвір мистецтва.

Митець створює відомі картини на пляжах / Фото Бейтмана

Що відомо про ленд-арт Ця техніка стає дедалі популярнішою, та з’явилася приблизно в 1960-х роках. Спочатку це були прикраси для садів чи парків, але згодом ленд-арт став повноцінним мистецьким жанром, яким захоплюються митці з усього світу. Щоб створити ленд-арт, художники мають використовувати природні матеріали – каміння, пісок, землю чи воду.

Бейтмен, який багато подорожує, нині осів у таїландському місті Чіангмаї. Чоловік створює портрети з гальки, надихаючись піщаними мандалами тибетських монахів. Художник впевнений, що його творчість не має бути довговічною.

Монахи витрачають багато годин на створення піщаних мандал, але рано чи пізно вони будуть знесені. Нестійкість – важлива риса моєї роботи; неважливо, скільки часу потрібно, щоб художній твір існував та мав цінність. Моя робота непостійна, і я залишаю лише сліди,

– розповідає Бейтмен.

Бейтмен підбирає каміння, щоб упорядкувати його в шедевр / Фото Бейтмена

Художник зазначає, що варто звертати увагу на грамотне використання ресурсів. За словами митця, краще лишити по собі лиш цифровий слід, аніж вуглецевий чи пластиковий.

Я відкидаю матеріали "високого мистецтва", такі як бронза та олія, і повертаюся до простоти, більш схожої на мистецтво наших предків, які мешкали в печерах,

– зазначає чоловік.

Як митець створює портрети з гальки: дивіться відео