На дні озера начебто знайшли уламки "Святого Грааля", але не все так однозначно

2 вересня 2024, 16:25
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Автор: Альона Захарова

Джерело:

Wall Street Journal

Мисливець за затонулими кораблями Стів Ліберт заявив, що знайшов уламки корабля, який називають "Святим Граалем". Він затонув ще у 1679 році.

На його пошуки Стів витратив 43 роки свого життя. 

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Офіцер військово-морської розвідки у відставці шукав легендарне судно "Ле Гріффін" декілька десятиліть. Й нещодавно начебто його знайшов. Однак сенсаційне відкриття відкидають скептично налаштовані археологи та історики.

Це не той корабель,
– заявив морський археолог Уейн Р. Лусарді.

Директорка Мічиганської асоціації корабельних аварій Валері ван Хіс також не вірить у знахідку.

"З 1930-х років і до сьогоднішнього дня було багато заяв про те, що "Ле Гріффін" нарешті знайдено", – додала вона.


Корабель, що знайшов дослідник / Фото Great Lakes Expeditions 

Що відомо про "Святий Грааль"

  • Так називають легендарний корабель для мисливців за скарбами, які досліджують глибини американських вод.
  • Його побудував французький дослідник Рене Робер Кавельє – сеньйор де Ла Салль, щоб знайти короткий шлях до Китаю та Японії.
  • Втім, в одному з рейсів завантажене хутром судно безслідно зникло, ймовірно потрапивши у шторм.
  • У перерахунку не сьогоднішні гроші, вантаж, який він віз, оцінюється у 869 тисяч доларів.