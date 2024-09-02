На дні озера начебто знайшли уламки "Святого Грааля", але не все так однозначно
Джерело:Wall Street Journal
Мисливець за затонулими кораблями Стів Ліберт заявив, що знайшов уламки корабля, який називають "Святим Граалем". Він затонув ще у 1679 році.
На його пошуки Стів витратив 43 роки свого життя.
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Офіцер військово-морської розвідки у відставці шукав легендарне судно "Ле Гріффін" декілька десятиліть. Й нещодавно начебто його знайшов. Однак сенсаційне відкриття відкидають скептично налаштовані археологи та історики.
Це не той корабель,
– заявив морський археолог Уейн Р. Лусарді.
Директорка Мічиганської асоціації корабельних аварій Валері ван Хіс також не вірить у знахідку.
"З 1930-х років і до сьогоднішнього дня було багато заяв про те, що "Ле Гріффін" нарешті знайдено", – додала вона.
Корабель, що знайшов дослідник / Фото Great Lakes Expeditions
Що відомо про "Святий Грааль"
- Так називають легендарний корабель для мисливців за скарбами, які досліджують глибини американських вод.
- Його побудував французький дослідник Рене Робер Кавельє – сеньйор де Ла Салль, щоб знайти короткий шлях до Китаю та Японії.
- Втім, в одному з рейсів завантажене хутром судно безслідно зникло, ймовірно потрапивши у шторм.
- У перерахунку не сьогоднішні гроші, вантаж, який він віз, оцінюється у 869 тисяч доларів.