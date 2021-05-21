У Львові стартує серія безкоштовних бігових тренувань

У рамках підготовки до 6-го Молокія Львівського півмарафону відбудеться серія з чотирьох безкоштовних бігових тренувань. Ці заняття підійдуть усім, хто хоче почати бігати або ж потренуватися у компанії однодумців.

Тренування для новачків та досвічених бігунів проходитимуть 22 травня, 29 травня, 12 червня та 19 червня. Їх проводитимуть тренери бігового клубу Run4U.

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Заняття розпочинаються о 9 годині ранку і тривають 90 хвилин. Місце зустрічі – біля пам'ятника Іванові Франку перед головним корпусом ЛНУ. Щоб взяти участь у тренуванні, необхідно зареєструватися.

Організатори обіцяють, що тренування проходитимуть з дотриманням карантинних обмежень. Вони проведуть температурний скринінг та слідкуватимуть за дотриманням соціальної дистанції між учасниками.

Львівський півмарафон у 2021 році

Суботні тренування – чудова можливість активно і весело розпочати вихідні, а також підготуватися до півмарафону, що проходитиме у Львові 27 червня. Цьогоріч 6-ий Львівський півмарафон – другий з п’яти етапів Бігової Ліги Українських Мейджорів-2021.

Взяти участь у півмарафоні, так само як і в тренуваннях, можуть бігуни будь-якого рівня підготовки. Кожен зможе обрати дистанцію собі до снаги – 4,2, 10 або 21 кілометр. Детально про умови участі читайте на сайті Львівського півмарафону-2021.

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