Літати – не страшно: захопливі зіплайни світу, які вражають висотою, швидкістю та видами

Джерело:24 канал
Поглянути на землю з висоти пташиного польоту, перелетіти дикі ущелини, побувати високо в горах, над річками або над міською забудовою – все це можливо з найкрутішими зіплайнами світу. Доза адреналіну, яка доступна всім.
Сьогодні можливостей поглянути на землю з висоти пташиного польоту не злічити. Одним з найбільш захопливих є зіплайн. Зіплайн – це вдосконалений варіант тарзанки.
Читайте також Екстрим всередині кулі: що таке зорбінг та скільки коштує така розвага в Україні
Конструкція являє собою спуск по сталевому канату з використанням сил земного тяжіння за допомогою спеціального пристрою, що використовує блоки. Від способу транспортування, яким колись перевозили вантаж через каньйони і добиралися до віддалених районів, зіплайн з роками розвинувся у форму адреналінової розваги. За зіплайном закріпилося безліч назв в залежності від регіону: "летюча лисиця", "тірольська переправа", "сильний нахил".
Відчуйте дух свободи – потрібно тільки насолоджуватися, все інше зроблять закони фізики й гравітації.
Найдовший міський зіплайн у світі знаходиться у м. Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати / Фото Mirror
Зіплайн, який тягнеться через каньйони та між верхівками дерев у Коста-Ріці / Фото Mirror
Подивіться на форт Мехрангарх, що був будинком махараджів з 15 століття, з нової точки зору / Фото Mirror
Захопливий вид на гори подарує політ над льодовиком Тортін / Фото Mirror
У темряві обидва водоспади освітлені каскадом танцюючих кольорів / Фото Mirror
Зіплайнер Cloudscraper Zip Line дозволить вам злетіти на 365 метрів над рікою Арканзас / Фото Mirror
Чотири паралельні лінії Velocity-2 простягаються майже на 1 600 метрів над кар'єрним озером / Фото Mirror
Види гірського хребта Сноудон у польоті на тросі: захопливе відео