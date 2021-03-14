Літати – не страшно: захопливі зіплайни світу, які вражають висотою, швидкістю та видами

Поглянути на землю з висоти пташиного польоту, перелетіти дикі ущелини, побувати високо в горах, над річками або над міською забудовою – все це можливо з найкрутішими зіплайнами світу. Доза адреналіну, яка доступна всім.

Сьогодні можливостей поглянути на землю з висоти пташиного польоту не злічити. Одним з найбільш захопливих є зіплайн. Зіплайн – це вдосконалений варіант тарзанки.

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Конструкція являє собою спуск по сталевому канату з використанням сил земного тяжіння за допомогою спеціального пристрою, що використовує блоки. Від способу транспортування, яким колись перевозили вантаж через каньйони і добиралися до віддалених районів, зіплайн з роками розвинувся у форму адреналінової розваги. За зіплайном закріпилося безліч назв в залежності від регіону: "летюча лисиця", "тірольська переправа", "сильний нахил".

Відчуйте дух свободи – потрібно тільки насолоджуватися, все інше зроблять закони фізики й гравітації.

1. XLine Dubai Marina, ОАЕ – найдовший міський зіплайн у світі



Найдовший міський зіплайн у світі знаходиться у м. Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати / Фото Mirror

2. Sky Trek, Коста-Ріка – відчуйте силу природи в Монтеверде



Зіплайн, який тягнеться через каньйони та між верхівками дерев у Коста-Ріці / Фото Mirror

3. Flying Fox, Джодхпур, Індія – культовий тур по озерах і стінах форту Мехрангарх



Подивіться на форт Мехрангарх, що був будинком махараджів з 15 століття, з нової точки зору / Фото Mirror

4. Mont 4 Zipline, Верб'є, Швейцарія – найдовший трос в Альпах



Захопливий вид на гори подарує політ над льодовиком Тортін / Фото Mirror

5. WildPlay, Ніагарський водоспад, Канада – відчуйте шум гуркітливих вод



У темряві обидва водоспади освітлені каскадом танцюючих кольорів / Фото Mirror

6. Cloudscraper ZipRider, Колорадо, США – найвища тросова лінія в Америці



Зіплайнер Cloudscraper Zip Line дозволить вам злетіти на 365 метрів над рікою Арканзас / Фото Mirror

7. Zip World Velocity-2, Уельс, Великобританія – у самому серці національного парку Сноудонія



Чотири паралельні лінії Velocity-2 простягаються майже на 1 600 метрів над кар'єрним озером / Фото Mirror

Види гірського хребта Сноудон у польоті на тросі: захопливе відео