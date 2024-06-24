Чоловік, що називає себе "пророком", виграв 30 000 доларів: йому заборонили відвідувати казино

Лідер апостольської секти архиєпископ Еммануїл Мутумва зірвав куш у казино. Він виграв вражаючі 30 000 доларів у казино в Зімбабве.

Він заявив, що сам Бог нібито дав йому формулу виграшу.

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Чоловіку заборони грати у казино

Еммануїл Мутумва був надзвичайно щасливим після виграшу. Однак щастя тривало недовго, адже власники інших казино в Зімбабве тепер заборонили йому відвідувати їхні гральні заклади, побоюючись, що він отримує несправедливу допомогу від Господа.

Вони стверджують, що оскільки я пророк, то отримую видіння від Бога про виграшні числа. Вони бояться, що збанкрутують, бо я буду вигравати занадто часто,

– пояснив сам "пророк".

Мутумва додав, що використовував ці гроші для оплати навчання деяких членів своєї церкви і надання стартового капіталу для бізнесу.

Зі свого боку, менеджер місцевого казино пояснив, що букмекерські заклади часто обмежують або закривають рахунки тих, хто постійно виграє.



Чоловік, що називає себе "пророком", виграв 30 000 доларів / Фото Grab

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо обмеження онлайн-казино, наказавши провести аналіз з цього питання. Згодом Рада національної безпеки і оборони ухвалила обмеження для роботи онлайн-казино.