LEGO запускає новий набір конструктора, присвячений серіалу "Друзі"

Культовий ситком має величезну кількість фанатів. Тепер їх можна потішити оригінальним новорічним подарунком – милим набором, який відтворює найвідоміші сцени з серіалу "Друзі".

У травні 2021 року класичний каст "Друзів" зібрався для реюніону спец епізоду. Тепер поціновувачі серіалу можуть побачити улюблених героїв ще й у конструкторі LEGO.

Це цікаво Бавляться не лише діти: 10+ майстерних виробів з Lego, які вас здивують

Новий набір з "Друзями" - LEGO Friends The Apartments, вже можна придбати.

Що є в наборі

Конструктор складається з 2048 частин. З нього можна скласти знамениту квартиру Моніки, Рейчел, Чендлера та Джоуї.

Коробка нового набору / Фото LEGO

Також є набір, присвячений культовому кафе "Central Perk", у якому проводили час ситкомівські друзі – він вийшов 2019 року та став напрочуд популярним.

Набір "Central Perk" / Фото LEGO

Серед елементів LEGO – класична індичка на День Подяки, ляльковий будиночок Фібі, каное з курочками та навіть прожектори, які відтворюють знімальний майданчик.

Як виглядає конструктор / Фото LEGO

І, звичайно, до комплекту входять фігурки незабутніх друзів у їх особливих вбраннях:

Росс з вузькими шкіряними штанами;

Рейчел з картатою спідницею;

Моніка з фартухом;

Фібі з її квітковим кардиганом;

Чендлер з яскравою краваткою;

А ще є Джоуї, який носить все, що належить Джоуї.

\

Фігурки "Друзів" / Фото LEGO

Епізодична героїня Дженіс доповнює команду своїм леопардовим нарядом.

Які ще франшизи відтворювало LEGO? Конструктори LEGO відомі своїми іграшковими всесвітами. Компанія створила набори, присвячені Гаррі Поттеру, Бетмену, мультфільму "Як приручити дракона", фільму "Трансформери", "Зоряним війнам", стрічці "Люди-Х", "Парку Юрського Періоду" та серії кінострічок Marvel.

Конструктор, присвячений "Друзям" / Фото LEGO

Конструктор, присвячений "Друзям" / Фото LEGO

Конструктор, присвячений "Друзям" / Фото LEGO