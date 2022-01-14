У країні ліліпутів: фотограф створює особливий крихітний світ з мініфігурок та буденних речей
14 січня 2022 , 21:37Читать новость на русском
Джерело:інстаграм tinywasteland
Угорський фотограф Петер Чакварі вже кілька років працює над своїм проєктом "Крихітна пустка". У його рамках він створює цікаві сюжети за допомогою мініатюрних фігурок та звичайних побутових предметів.
У результаті у нього виходять фрагменти, що поступово об'єднуються в один крихітний світ. Безмежна фантазія фотографа надає звичним та непримітним речам нового бачення, саме тому його роботи неймовірно захопливо розглядати. Навряд чи хтось із нас міг уявити, що в кухонній губці, раковині чи навіть смітті можна побачити настільки цікаві історії.
Це цікаво Залаштунки інстаграму: фотограф показав, як насправді створюються красиві знімки