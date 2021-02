KostiCONnect: онлайн-фестиваль настільних рольових ігор – що це таке та коли він відбудеться

25–28 лютого відбудеться онлайн-фестиваль настільних рольових ігор KostiCONnect, який організовує команда “Вечерние Кости”. Фестиваль проходитиме на платформах Discord, Zoom і Twitch.

Що таке настільні ролівки

У настільних рольових іграх ведучий (Гейм Майстер) задає тон розповіді, а учасники вигадують своїх персонажів, описуючи їх особливості та дії усно. Події розвиваються відповідно до визначених правил, залежно від ігрової системи. Але виграти чи програти в настільних ролівках неможливо. Успіх команди залежить від везіння (коли гравці кидають кубики), згуртованості та фантазії.

Настільні ролівки на фестивалі / Фото KostiCONnect

Настільні рольові ігри давно є частиною масової культури. Їх використовують як елемент тимбілдінгу та психологічних тренінгів, про них пишуть культові видання та розповідають у популярних фільмах та серіалах. Наприклад, кожен, хто дивився "Таємниці Ґравіті Фолз", "Сімпсонів", "Теорію великого вибуху" чи "Справжнього детектива", чув про гру "Підземелля і Дракони".

Фестиваль KostiCONnect

"Вечерние Кости" – найбільший канал про настільні рольові ігри на пострадянському просторі. У травні 2019 року команда вже проводила перший в Україні фестиваль настільних ролівок, цього року вони вирішили піти далі й розширили масштаби в онлайн-форматі.



Команда "Вечерние кости" – організатори фестивалю / Фото KostiCONnect

Учасники KostiCONnect зможуть обрати з сотень ігор різноманітних систем і жанрів – D & D, Cyberpunk, Warhammer, Call of Cthulhu, Vampire: The Masquerade, GURPS, Blades in the Dark, Dungeon Crawl Classics, Savage Worlds і безліч інших.

Також у програмі фестивалю є десятки воркшопів і лекцій від представників хобі та індустрії. Тут можна буде почути та поспілкуватися з гейм-дизайнерами видавництв Wizards of the Coast, Free League та інших, з одним з авторів Mörk Borg Йоханном Нором, побувати на презентації видавництва Kosti RPG — нового проєкту каналу "Вечерние Кости". І це лише невелика частина запланованих розваг.



Настільні ігри на фестивалі / Фото KostiCONnect

У фестивалі KostiCONnect можна взяти участь і в ролі ведучого, у нас вже зареєструвались близько ста Гейм Майстрів. А якщо ви хочете – можете показати свою унікальну гру, яку розробляєте, прочитати лекцію, провести воркшоп чи навіть презентувати свій продукт або бізнес. На сторінці фесту відкрита реєстрація для всіх охочих,

– розповіли організатори.

Скільки це коштує

Є 2 види квитків – Онлайн-Квиток та Турбо-Квиток. Вартість першого 150 гривень. У нього входить доступ до Discord-серверу фестивалю, інтерв'ю, воркшопи, конференції, онлайн-ігри, а також знижки, розіграші та тусовки.

Турбо-Квиток коштує 1350 гривень. Тим, хто придбає його, буде доступним усе згадане вище, а також участь в ексклюзивних іграх, вечірці після фестивалю, і мерч-пак (футболка, значок, плакат). Квитки можна придбати за посиланням.

Трейлер фестивалю KostiCONnect