Коли їжа може бути пальним: в Японії автомобілі почнуть їздити на залишках рамена

Японська транспортна компанія розробила незвичне паливо. Там пропонують заправляти вантажівки біодизелем із залишків бульйону рамен.

Масумі Нісіда – голова японської транспортної фірми Nishida Shoun. Йому на думку спала цікава ідея – він запропонував екологічну заміну дизельному паливу – жир від супу рамен.

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Оскільки за утилізацію бульйону у Японії потрібно платити, у 2013 році до Масумі звернувся адміністратор мережі ресторанів з проханням знайти застосування залишкам супу. Тож підприємець вирішив використовувати бульйон для виробництва палива. Він розробив пристрій для відділення жиру від бульйону, який можна розмістити прямо на кухні ресторану.

Спочатку у мене не було ніяких знань в області хімії, і все робилося методом проб і помилок. Але мої розробки побачили світло, коли екологічні проблеми стали серйозною проблемою,

– сказав Масумі Нісіда



В Японії автомобілі почнуть їздити на залишках рамена / Фото KYODO NEWS

Біодизельне паливо для вантажівок на підприємстві Масумі виготовляють змішуючи сало, витягнуте з бульйону, з паливом з харчового масла. На такому паливі вже їздять декілька вантажівок Nishida Shoun, але планується, що до вересня 2021 року заправляти біодизелем будуть всі 170 автівок компанії.

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