Автор ютуб-каналу OwlKitty регулярно знімає відеопародії на популярні фільми зі своєю кішкою. Цього разу Лізі приєдналася до знаменитого шукача пригод Індіани Джонса.

Джерело: ютуб-канал OwlKitty

Пародійні ролики для ютуб-каналу OwlKitty створює режисер Тібо Чарроппін. А його кішку Лізі, яка стає однією з головних героїнь кожного відео, можна назвати справжньою зіркою мережі з тисячами фанатів. Цього разу вона з'явилася у фрагменті фільму "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" про пригоди сміливого археолога.

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В пародії кішка виконує роль дорогоцінного артефакту. Щоб забрати скарб, Індіані Джонсу необхідно замінити його на щось з рівноцінною вагою. Археолог зі схвильованим обличчям намагається виконати це задання, але врешті-решт просто чухає кішці животик. У відповідь на такі дії мандрівника Лізі починає задоволено муркотіти.

Пародія на фільм про Індіану Джонса з кішкою OwlKitty

Тібо Чарроппін опублікував ще одне цікаве відео, в якому показав, як створював офіційну пародію.

Процес створення пародії з OwlKitty

Кішка знімається у пародіях на популярні фільми та серіали протягом 2-ох років. За цей час вона з'явилася у таких стрічках: "Парк Юрського періоду", "Король Лев", "Гаррі Поттер", "Залізна людина", "Мандалорець", "Кримінальне чтиво", "50 відтінків сірого" тощо.