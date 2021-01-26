Індіана Джонс у пошуках втраченого кота: кумедна пародія розвеселила мережу
Автор ютуб-каналу OwlKitty регулярно знімає відеопародії на популярні фільми зі своєю кішкою. Цього разу Лізі приєдналася до знаменитого шукача пригод Індіани Джонса.
Джерело: ютуб-канал OwlKitty
Пародійні ролики для ютуб-каналу OwlKitty створює режисер Тібо Чарроппін. А його кішку Лізі, яка стає однією з головних героїнь кожного відео, можна назвати справжньою зіркою мережі з тисячами фанатів. Цього разу вона з'явилася у фрагменті фільму "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" про пригоди сміливого археолога.
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В пародії кішка виконує роль дорогоцінного артефакту. Щоб забрати скарб, Індіані Джонсу необхідно замінити його на щось з рівноцінною вагою. Археолог зі схвильованим обличчям намагається виконати це задання, але врешті-решт просто чухає кішці животик. У відповідь на такі дії мандрівника Лізі починає задоволено муркотіти.
Пародія на фільм про Індіану Джонса з кішкою OwlKitty
Тібо Чарроппін опублікував ще одне цікаве відео, в якому показав, як створював офіційну пародію.
Процес створення пародії з OwlKitty
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